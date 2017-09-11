События

22:38 11.09.2017

В Барселоне сотни тысяч людей вышли на улицы в поддержку независимости Каталонии

Несколько сотен тысяч каталонцев вышли в понедельник на улицы Барселоны в знак поддержки референдума о независимости этого региона от Испании, сообщают европейские СМИ.

Участники демонстрации пришли на акцию с флагами Каталонии и скандировали лозунги: "Мы будем независимой страной!" и "Мы полны надежды!".

Эта акция приурочена к празднованию Национального дня Каталонии, который ежегодно отмечается в регионе 11 сентября в память годовщины окончания осады Барселоны 1714 года.

На прошлой неделе парламент Каталонии большинством голосов поддержал законопроект о проведении референдума по отделению этого автономного сообщества от Испании.

Ранее глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон назначил референдум о независимости на 1 октября. По его словам, решение о проведении референдума принято в одностороннем порядке после ряда неудачных попыток договориться об организации голосования с центральным правительством в Мадриде.

В свою очередь генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса заявил, что органам полиции Испании, гражданской гвардии и автономной полиции Каталонии будет направлено распоряжение конфисковывать урны и бюллетени для голосования на референдуме о самоопределении Каталонии. Он также обратился к спецслужбам Испании с просьбой внимательно отслеживать, ведут ли власти Каталонии подготовку к референдуму.

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