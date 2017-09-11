В Кировоградской области погибли два десантника

Двое военнослужащих по контракту 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины погибли в Кировоградской области 10 сентября, сообщает пресс-служба ВДВ ВСУ в понедельник.

"10 сентября на Кировоградщине трагически погибли двое военнослужащих военной службы по контракту 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время продолжаются следственные действия, в ходе которых выясняются все детали и обстоятельства трагического происшествия.

В сообщении не приводятся детали и причины гибели контрактников.