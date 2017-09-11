Новая мощная вспышка на Солнце может вызвать магнитную бурю на Земле 12-13 сентября

Новая мощная вспышка на Солнце, произошедшая в воскресенье, может задеть магнитосферу Земли и вызвать магнитную бурю 12-13 сентября, сообщил казахстанский Институт ионосферы.

"Вчера, 10 сентября, на Солнце произошла мощная вспышка, аналогичная вспышке, произошедшей 6 сентября. Наблюдался мощный выброс корональной массы, направленный, в основном, на запад, однако он может задеть магнитосферу Земли и вызвать магнитную бурю 12-13 сентября", - говорится в сообщении Института ионосферы, распространенном в понедельник.

"После вспышки на Солнце наблюдалось "солнечное цунами" - волна вещества, "прокатившаяся" по солнечному диску. Во время вспышки 10 сентября наблюдался мощный поток частиц высоких энергий, который был зарегистрирован не только на геостационарных орбитах, но и сетью наземных установок", - отмечают ученые.

В настоящее время специалисты наблюдают повышение уровня радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, "которое будет продолжаться в ближайшие дни".

"Поток частиц был настолько мощным, что частицы достигли уровня Земли, что наблюдается достаточно редко. Последнее подобное событие было зарегистрировано в январе 2014 г", - говорится в сообщении.

Ученые предупреждают, что во время таких событий резко увеличивается вероятность сбоя спутниковой электроники. "Космонавты на МКС и пассажиры авиалайнеров, трассы которых расположены на высоких широтах, могут получить дополнительную дозу облучения за счет частиц солнечного происхождения. Во время таких событий авиакомпаниям рекомендовано изменять авиатрассы на более низкоширотные, где поток частиц становится слабее", - указывается в сообщении.

ДТОО "Институт ионосферы" входит в состав АО "Национальный центр космических исследований и технологий" Аэрокосмического комитета министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.