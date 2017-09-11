Сухая и теплая погода сохранится во вторник

В Украине во вторник, 12 сентября, на большей части страны сохранится сухая и теплая воздушная масса, лишь в западной части - влажный и более прохладный воздух, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не предвидится, лишь днем в западных регионах, Житомирской и Винницкой областях прогнозируются кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, на западе и юге местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем 25-30°, в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях до 33 °, в западных областях 18-23°.

В Киеве 12 сентября без осадков, температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 12 сентября самая высокая температура днем была 31,9° в 1909 году, самая низкая ночью 4,3° в 1893 году.

В Украине в среду, 13 сентября, в западных и северных областях местами небольшой дождь; температура ночью 12-17°, днем 17-22°. На остальной территории без осадков; температура ночью 14-19°, днем 23-28°, на юге и востоке местами 29-31°.

Ветер юго-западный, в западных и северных областях в переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве 13 сентября ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный , 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем около 20°.

По состоянию на 9:00 понедельника, 11 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях была 20-22°, в Днепре возле Киева 18°.