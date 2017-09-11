События

13:54 11.09.2017

В деле о прорыве госграницы на ПП "Шегини" появилась новая статья

В деле о прорыве государственной границы Украины на пункте пропуска "Шегени" появилась дополнительная статья – "о сопротивлении сотрудникам правоохранительных во время исполнения ними служебных обязанностей", сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

"В расследовании дела появилась новая статья – ч.2 ст. 342 Уголовного кодекса", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Как сообщалось, 10 сентября вечером лидер партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской ОГА Михаил Саакашвили прибыл в Украину. Его сторонники, которые собрались у КПП "Шегини", прорвали границу с украинской стороны и устроили драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым они способствовали М.Саакашвили в пересечении государственной границы группы лиц, в том числе и народных депутатов.

Во время инцидента 11 бойцов Национальной полиции и 5 Госпогранслужбы получили телесные повреждения. Отмечено, что на место происшествия выехала следственная группа военной прокуратуры, которая вместе с Национальной полицией установит все обстоятельства происшествия и даст правонарушению квалификацию.

Предварительно, в действиях организаторов массовых беспорядков на границе усматриваются признаки нарушения ст.332 и 348 Уголовного кодекса Украины. Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы по ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

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