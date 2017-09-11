Саакашвили утверждает, что легально находится на территории Украины

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявляет, что находится в настоящее время на территории Украины легально.

"Сегодня утром, как и должно быть по закону, мой адвокат пришел в Миграционную службу Украины и принес мое заявление… То есть, я сейчас нахожусь абсолютно легально на украинской территории. Согласно действующему законодательству, я обратился за защитой к Украинскому государству. И украинское государство должно сейчас пойти вместе со мной в суд и решить мою просьбу о защите от Украинского государства", - сказал он на пресс-конференции для СМИ в понедельник во Львове.

Политик отметил, что хотел все необходимые процедуры при пересечении границы пройти в воскресенье.

"Они мне не дали. Сегодня утром прошел. Поэтому я не понимаю, зачем нужна была эта истерика. Я спокойно легально шел, хотел пройти все украинские процедуры. Если я человек без гражданства, то я человек без гражданства в Украине… Я обращаюсь в суд за защитой, в Миграционную службу за защитой", - пояснил политик.

Как передает корреспондент агентства, вместе с М.Саакавшвили находятся его супруга и сын.