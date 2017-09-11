Саакашвили, Тимошенко и другие политики проводят совещание во львовском отеле

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко и другие политики проводят совещание в отеле "Леополис" во Львове, сообщил народный депутат из фракции "Самопомич" Егор Соболев.

"Сейчас мы проведем совещание, во время которого решим что делать дальше. А потом они выйдут к вам, и Саакашвили расскажет, что лично он планирует делать", - сказал Е.Соболев журналистам во Львове в понедельник.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в отель "Леополис", где проходит совещание, прибыли Ю.Тимошенко, народный депутат из фракции "Батькивщина" Сергей Власенко, представители львовской организации партии "Батькивщина", а так же сам Е.Соболев. О других участниках совещания пока неизвестно.

Вместе с тем из здания отеля вышла жена М.Саакашвили, Сандра, которая вместе с сыном пошла в город на прогулку.