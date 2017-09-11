События

11:43 11.09.2017

На Харьковщине упал одномоторный самолет

В Нововодолажском районе Харьковской области вблизи с.Охоче в понедельник утром упал лёгкий одномоторный самолет НАРП-1, в результате чего его пилот был госпитализирован, сообщил региональный инспектор Госавиаслужбы в области Виктор Краснощеков.

"По предварительной информации, упал борт НАРП-1 (использующийся для обработки сельхозполей - ИФ). Пилот в больнице", - сказал В.Краснощеков корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина".

По информации пресс-службы Харьковской облгосадминистрации, пилот был доставлен в Нововодолажскую центральную районную больницу.

"У него перелом ноги. Жизни ничего не угрожает", - сказали в пресс-службе Харьковской ОГА.

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