Защита Чийгоза намерена обжаловать приговор Верховного суда Крыма

Адвокат заместителя председателя меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза намерен обжаловать приговор Верховного суда Крыма, который дал ему 8 лет колонии, признав виновным в организации массовых беспорядков на митинге 26 февраля 2014 года в Симферополе - в преддверии референдума о вхождении Крыма в состав России.

"В любом случае приговор будет обжалован. Существенный факт - российский суд не осмелился признать его (Чийгоза - ИФ) гражданином России, он остается гражданином Украины, поэтому, помимо необходимых действий, направленных на обжалование приговора, мы будем принимать усилия совместно с правительством Украины по освобождению Ахтема Чийгоза", - сказал его защитник Николай Полозов собравшимся возле здания суда.

Сторонники зампреда меджлиса встретили приговор криками "Позор!". В поддержку А.Чийгоза они скандировали "Ахтем, мы с тобой!" и "Машаллах" (в переводе - молодец), передает корреспондент "Интерфакса".