События

10:33 11.09.2017

Зампред меджлиса крымских татар Чийгоз приговорен к 8 годам колонии

Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам заключения в колонии заместителя председателя меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза, который обвиняется в организации массовых беспорядков на митинге 26 февраля 2014 года в Симферополе - в преддверие референдума о вхождении Крыма в состав России, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

А.Чийгоз проходил обвиняемым по части 1 статьи 212 Уголовного кодекса России.

Обвиняемый слушал приговор по видеоконференцсвязи из следственного изолятора.

В результате драки и давки на акции под стенами крымского парламента зимой 2014 года погибли два человека, 79 получили травмы. На акцию собрались сторонники меджлиса, выступавшие за территориальную целостность Украины, а также активисты партии "Русское единство" и казаки, поддерживающие воссоединение полуострова с РФ.

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