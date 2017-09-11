Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано близ Гренландии

Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован в акватории Атлантического океана в 825 км к юго-востоку от города Какорток на южной оконечности Гренландии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в ночь на понедельник землетрясения имел координаты 57.40 градуса северной широты и -33.11 градуса западной долготы. Эпицентр находился в 961 км к юго-западу от Рейкьявика (Исландия).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".