Меркель сравнила аннексию Крыма и разделение Германии на ГДР и ФРГ – СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель приравняла аннексию Крыма к разделению Германии, сообщил 5-ый канал.

"Когда я слышу, например, что нам следует просто принять российскую аннексию Крыма, то я думаю: а что было бы с нами, если бы и в ГДР применяли подобные лозунги?", – говорится в сообщении на сайте канала в воскресенье вечером со ссылкой на интервью А.Меркель немецкому изданию.

Она подчеркнула, что задумывается над тем, какая судьба ждала бы Германию, если бы в ГДР в конце прошлого века применяли те же лозунги что и к аннексированному Крыму.

Канцлер отметила, что в любом случае нельзя мириться с такой несправедливостью.