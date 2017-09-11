События

04:25 11.09.2017

Меркель сравнила аннексию Крыма и разделение Германии на ГДР и ФРГ – СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель приравняла аннексию Крыма к разделению Германии, сообщил 5-ый канал.

"Когда я слышу, например, что нам следует просто принять российскую аннексию Крыма, то я думаю: а что было бы с нами, если бы и в ГДР применяли подобные лозунги?", – говорится в сообщении на сайте канала в воскресенье вечером со ссылкой на интервью А.Меркель немецкому изданию.

Она подчеркнула, что задумывается над тем, какая судьба ждала бы Германию, если бы в ГДР в конце прошлого века применяли те же лозунги что и к аннексированному Крыму.

Канцлер отметила, что в любом случае нельзя мириться с такой несправедливостью.

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Интерфакс-Украина
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