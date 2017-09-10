События

21:04 10.09.2017

Саакашвили направляется во Львов

Лидер партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской ОГА Михаил Саакашвили, которого его сторонники провели через пункт пропуска "Шегини" на польско-украинской границе, заявляет, что направляется во Львов.

"Сегодня мы соберемся во Львове, наверное, в ближайшем городе и решим", - сказал М.Саакашвили в эфире телеканала Newsone в воскресенье вечером, отвечая на вопрос о том, как он намерен "далее двигаться на Киев".

В настоящее время М.Саакашвили сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин сразу же тронулся по трассе вглубь страны.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" представитель пресс-службы "Движения новых сил" Марьяна Почтарь, М.Саакашвили планирует встречу со своими сторонниками в центре города на площади Рынок возле горсовета.

Вместе с тем, многие сопровождавшие в Польше и ожидавшие у пункта пропуска с украинской стороны границы М.Саакашвили общественные деятели, политики и народные депутаты, в том числе лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко в кортеже не последовали, и лишь в настоящее время садятся в двухъярусный пассажирский автобус.

Большинство же собравшихся в пункта пропуска активистов пока что остаются на месте.

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Интерфакс-Украина
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