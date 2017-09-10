ПП "Шегини" закрыт в связи с сообщением о минировании, пограничники ждут приезда взрывотехников

Пункт пропуска "Шегини" на украинско-польской границе закрыт в связи с сообщением о минировании, подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" помощник начальника Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины Владимир Шеремет.

"Поступило сообщение о минировании пункта пропуска. Он в данное время закрыт", - сказал В.Шеремет в воскресенье вечером.

По его словам, в настоящее время пограничники ожидают приезда взрыво-технической службы.

При этом находящаяся между украинским и польским пунктами пропуска вместе с М.Саакашвили лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала NewsOne не исключила, что спустя некоторое время, если ситуация на "Шегинях" не изменится, экс-глава Одесской ОГА и сопровождающие его политики и общественные деятели могут поехать на другой пункт пропуска через украинско-польскую госграницу.

Ранее координатор движения "Справедливость" Валентина Наливайченко Маркиян Лубкивский написал в своей странице в Фейсбук, что украинские пограничники заявили прибывшим с лидером партии "Рух новых сил", экс-главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили политикам и народным депутатам, что ПП "Шегини" временно не функционирует в связи с поступившей от СБУ информацией о якобы минировании.

"Только что пограничники сообщили, что, согласно информации оперативного дежурного СБУ по Львовской области, переход Шегини заминирован!))", - написал М.Лубкивский в своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Как сообщалось, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили с семьей пытается пересечь границу Польши и Украины в пункте пропуска "Шегини" во Львовской области.

М.Саакашвили сообщил в прямом эфире телеканала NewsOne, что польскяа сторона пропустила Саакашвили с семьей в пункте прпоуска "Медыка", но перед украинским ПП "Шегини" "автобус остановился".

"Перед нами стоит спецназ в экипировке Советского Союза, со щитами. Дали приказ, закрыли полностью пункт пропуска для всех и намереваются нас не подпустить близко", - рассказал политик.