События

18:23 10.09.2017

Автобус с Саакашвили прибыл в пункт пропуска "Шегини"

Автобус, в котором находится лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили с сопровождающими его политиками и украинскими народными депутатами, прибыл на пункт пропуска через польско-украинскую госграницу "Медыка" (пол. Medyka), расположенный напротив украинского ПП "Шегини".

"Лидер Руха новых сил Михаил Саакашвили, народные депутаты, активисты и журналисты, которые отправились на двух автобусах к украинско-польской границе, уже прибыли в пункт пропуска Шегини", - сообщили в пресс-службе партии "Рух новых сил" около 18.00 воскресенья.

Ранее М.Саакашвили заявил, что вновь намерен попытаться пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска "Краковец".

Вместе с тем, как сообщает телеканал "Newsone", по состоянию на 18.25 воскресенья ПП "Шегени" с украинской стороны полностью заблокирован украинскими силовиками, в том числе усиленным нарядами пограничников и полицейскими в полном защитном обмундировании.

Автодорога на ПП перекрыта шлагбаумом, шипами и системой принудительного торможения. По данным телеканала, пункт пропуска, при чем как автомобильный, так и пешеходный, перекрыт уже несколько часов.

В связи с этим у "Шегиней" с украинской стороны образовалась большая очередь из людей, направлявшихся на выезд в Польшу. При этом на вопросы людей о причинах перекрытия ПП силовики не отвечают.

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Интерфакс-Украина
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