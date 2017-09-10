Саакашвили намерен с депутатами и журналистами попытаться проехать через ПП "Краковец"

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили вместе с сопровождающими его политиками и украинскими народными депутатами намерен в польском Перемышле, где безуспешно пытался выехать в Украину на поезде "Интерсити", пересесть в автобус и вновь попытаться пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска "Краковец".

"Они очень надеются, что я сегодня не доеду до Украины, что мы будем сидеть на территории Польши и у них не будет проблем. Мы проконсультировались… мы предлагаем вместе ехать на автобусе еще раз до Краковца", - заявил М.Саакашвили журналистам на перроне железнодорожного вокзала в польском Перемышле.

Он подчеркнул: "Я не сделаю такого подарка Порошенко, чтобы я не прибыл на украинскую границу и не пообщался с пограничниками".