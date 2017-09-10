"Интерсити" стоит в Перемышле, а пассажирам объявили, что их отвезут автобусами в Украину

Поезд "Интерсити", в который в польском Перемышле сели экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили вместе с сопровождающими его политиками и украинскими народными депутатами, не выедет на маршрут, а пассажиров отвезут на территорию Украины на автобусах, сообщил бывший украинский нардеп Егор Фирсов.

"Поезд никуда не едет. Пассажирам объявили, что им возместят стоимость билетов и отвезут автобусами на территорию Украины", - написал находящийся в этом поезде Е.Фирсов в воскресенье днем в своей странице в "Фейсбук".