События

16:08 10.09.2017

"Интерсити" стоит в Перемышле, а пассажирам объявили, что их отвезут автобусами в Украину

Поезд "Интерсити", в который в польском Перемышле сели экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили вместе с сопровождающими его политиками и украинскими народными депутатами, не выедет на маршрут, а пассажиров отвезут на территорию Украины на автобусах, сообщил бывший украинский нардеп Егор Фирсов.

"Поезд никуда не едет. Пассажирам объявили, что им возместят стоимость билетов и отвезут автобусами на территорию Украины", - написал находящийся в этом поезде Е.Фирсов в воскресенье днем в своей странице в "Фейсбук".

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Интерфакс-Украина
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