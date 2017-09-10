"Интерсити" так и не выехал из Перемышля

Поезд "Интерсити", в который в польском Перемышле сели лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили вместе с сопровождающими его политиками и украинскими народными депутатами, так и не отправился со станции, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

"Уже за закрытыми дверями объявили снова, что не поедут, пока не сойдет гражданин, которому запрещён въезд", - сказал он в комментарии агентству.

На уточняющий вопрос, отъехал ли поезд со станции, парламентарий ответил: "Не отъехали, стоим с закрытыми дверями".

"10 минут спустя вернулись к первому сценарию. Снова объявили о том, что поезд будет стоять, пока Саакашвили не покинет его. Видимо президенту плохо и не понимает что делать", – написал также экс-нардет Егор Фирсов на своей странице в Фейсбук. Е.Фирсов также находится в поезде "Интерсити".

Ранее М.Найем сообщил, что после 40-минутой задержки, вызванной якобы тем, что поступила информация от МВД Украины, что в поезде находится человек, которому запрещен въезд в Украину, "Интерсити" все-таки выехал.

При этом, по словам сообщившего нардепа Юрия Деревянко (фракция "Батькивщина"), никакого запрета на въезд в Украину М.Саакашвили по состоянию на вечер субботы не было.

М.Найем в комментарии агенству также рассказал, что "пришла проводница и сказала, что поезд не поедет, не будет отправляться, если Михаил Саакашвили не покинет поезд, со ссылкой на руководителя предприятия "Интерсити", которое является предприятием "Укрзализныци", и некоего господина Юрчишина".

Сам же М.Саакашвили, общаясь с представителями украинских и зарубежных СМИ в поезде заявил, что "Интерсити" не отправляют со станции в польском Перемышле по приказу украинского президента Петра Порошенко.

"Представляете себе с какими дикарями мы имеем дело? Было дикостью лишить меня гражданства методом плохого советского времени. Но остановить весь поезд на иностранной территории, в Европейском Союзе, с сотнями пассажиров. Вы когда-то такое видели?... Президент Порошенко приказал железной дороге остановить поезд на территории Польши… Они взяли в заложники всех пассажиров, чтобы не впустить одного человека в Украину. Это же дикость", - сказал он.

Согласно расписанию, "Интерсити" должен был выехать из Перемышля в 14.07 (по Киеву), однако этого не произошло. Участок маршрута между польским Перемышлем и украинским Львовом поезд проходит без остановок за 1 час 20 минут.