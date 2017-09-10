Поезд с Саакашвили отправился в Украину из Перемышля

Задержавшийся поезд "Интерсити", которым решил въехать в Украину лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили вместе с сопровождающими его украинскими политиками и народными депутатами, выехал со станции в г.Перемышль (Польша) в направлении польско-украинской границы.

"Поезд отправился", - сообщил агентству ""Интерфакс-Украина" находящийся в этом поезде народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

Согласно расписанию, "Интерсити" должен был выехать из Перемышля в 14.07 (по Киеву), однако этого не произошло. Участок маршрута между польским Перемышлем и украинским Львовом поезд проходит без остановок за 1 час 20 минут.

Сам М.Саакашвили, общаясь с представителями украинских и зарубежных СМИ в поезде заявил, что "Интерсити" не отправляют со станции в польском Перемышле по приказу украинского президента Петра Порошенко.

"Представляете себе с какими дикарями мы имеем дело? Было дикостью лишить меня гражданства методом плохого советского времени. Но остановить весь поезд на иностранной территории, в Европейском Союзе, с сотнями пассажиров. Вы когда-то такое видели?... Президент Порошенко приказал железной дороге остановить поезд на территории Польши… Они взяли в заложники всех пассажиров, чтобы не впустить одного человека в Украину. Это же дикость", - сказал он.