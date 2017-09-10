Боец ВСУ погиб, еще двое были ранены за сутки в зоне АТО

В зоне проведения АТО на Донбассе за прошедшие сутки в результате боевых действий один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще двое получили ранения и травмы, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, еще двое получили ранения и боевые травмирования", - сказал А.Мотузяник на брифинге в воскресенье днем в Киеве.

Он рассказал что в указанный период времени наиболее напряженная ситуация была на Мариупольском направлении, где произошло 23 вооруженных провокации со стороны боевиков. В течение ночи члены незаконных вооруженных формирований неоднократно открывали огонь из легкого вооружения по позициям украинских военных вблизи Водяного. В 9:00 обстрелы возобновились и продолжались с перерывами до конца суток.

"Под вражеский огонь из пулеметов и гранатометов попали позиции украинских войск на участке фронта Павлополь - Широкино, а также Березовое, Богдановка и Старогнатовка. В то время как в Красногоровке боевики провели короткий минометный обстрел", - сообщил спикер, представитель Минобороны по вопросам АТО.

На Донецком направлении НВФ продолжают огневую активность в Зайцево и на участке фронта Авдеевка - позиция "Шахта Бутовка". "Стоит отметить, что боевики ведут огонь как днем, так и ночью. Около 22:00 оккупанты провели короткий минометный обстрел по позиции "Шахта Бутовка". Во время всех остальных эпизодов нарушения режима тишины боевики применяли гранатометы и пулеметы, - рассказал он, добавив, что всего на Донецком направлении произошло 17 обстрелов со стороны боевиков.

На Луганском направлении произошел один обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований – поздно вечером боевики открыли огонь из гранатометов по Крымскому.

Как сообщалось, в воскресенье утром в пресс-центре штаба АТО информировали по гибели одного и ранении еще одного украинских военных.