Саакашвили и сопровождающие его украинские политики решили ехать через польско-украинскую границу на поезде "Интерсити"

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили вместе с сопровождающими его украинскими политиками и народными депутатами Украины заявил, что во избежание провокаций на пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границу намерен ехать в Украину на поезде "Интерсити.

"У "Краковца" собрались наши сторонники, но есть и "титушки", в том числе и вооруженные… чтобы избежать провокаций, мы все посовещались и мы можем приехать на "Интерсити"… Я думаю, все попадут на поезд и там пересекут границу", - сказал он на брифинге для СМИ в Перемышле.

Украинский "Интерсити" ходит по маршруту Перемышль-Львов-Киев. Документы проверяются в ходе движения поезда через границу.

Вместе с тем, как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", у пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской госгранице, куда намеревался изначально прибыть М.Саакашвили, в настоящее время спокойная обстановка. У ПП собралось несколько тысяч сторонников М.Саакашвили, а также группа украинских политических и общественных деятелей, которые прибыли для встречи экс-главы Одесской ОГА при его въезде в Украину.

У разбитого неподалеку от пункта пропуска палаточного городка и установленной сцены проходит митинг, во время которого организаторы сообщили о намерении М.Саакашвили следовать через границу на поезде.

Спустя некоторое время после получения этого известия, участники акции решили переехать на автотранспорте на железнодорожную станцию "Шегини" на госгранице Украины с Польшей, являющуюся первой станцией с украинской стороны границы.

Общественный порядок у ПП "Краковец" обеспечивают несколько сотен правоохранителей, многие из которых облачены в защитную спецодежду. В настоящее время в районе пункта пропуска все спокойно.

Вместе с тем, ранее сообщалось, что у пункта пропуска "Краковец" полицейские остановили группу из около 40 неизвестных, облаченных преимущественно в камуфляжную одежду, которые организованно направлялись в сторону ПП и палаточному городку сторонников М.Саакашвили.

Как рассказал журналистам присутствующий на месте начальник ГУ Нацполиции во Львовской области Валерий Середа, организованная группа людей была задержана сотрудниками полиции для установления их личностей и выяснения места их жительства.

"Мы пока не знаем, кто эти люди, но в связи с тем, что они направлялись организованной группой к пункту пропуска в направлении палаточного городка сторонников Саакашвили, полиция предприняла меры, для того, чтобы выяснить их намерения", - рассказал В.Середа.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", полицейские остановили этих людей на расстоянии в несколько сотен метров от ПП со противоположной стороны трассы от разбитого сторонниками М.Саакашвили палаточного городка.

Указанных людей окружили полицейские в шлемах и бронежилетах и проводят опрос. Каких либо конфликтных ситуаций или нарушений общественного порядка не было и обстановка у ПП была спокойной.