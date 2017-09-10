События

12:18 10.09.2017

У "Краковца" полицейские задержали полуголую активистку "FEMEN"

У пункта пропуска "Краковец" (Львовская обл.) на границе с Польшей полиция задержала девушку, которая в полуголом виде стояла на трассе перед пунктом пропуска.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", девушка держала в руках портреты президента Украины Петра Порошенко и лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, а на обнаженном торсе на английском языке у нее было написано "глупцы без границ".

На голове у нее был венок, и, возможно, она является активисткой движения "FEMEN". Также на девушке были чулки в цветах украинских и польских государственных флагов и надписями "UA" и "PL" соответственно.

Когда к ней подошли полицейские, девушка начала убегать. В процессе погони она споткнулась, упала и была задержана женщиной-полицейским. Сотрудница полиции довела ее полицейского автомобиля, усадила в него. После этого машина направилась в сторону Львова.

Позже в пресс-службе движения "FEMEN" подтвердили, что у ПП "Краковец" была задержана их активистка. При этом в движении заявили, что она была задержана "за попытку пересечь украино-польскую границу".

"Акт FEMEN направлен на демонстрацию всей глубины циничного идиотизма, устроенного украино-грузинским дуэтом на украино-польской границе. Низкопробное политическое шоу с участием украинских и грузинских титушек призвано отвлечь внимание от голода, войны и насилия. Ситуация выходит за границы здравого смысла и человеческого терпения. Стоп дураки без границ!", - говорится в распространенном движением сообщении.

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Интерфакс-Украина
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