У "Краковца" полицейские остановили большую группу неизвестных в камуфляже

У пункта пропуска "Краковец" на границе с Польшей полицейские остановили группу из около 40 неизвестных, облаченных преимущественно в камуфляжную одежду, которые организованно направлялись в сторону ПП и палаточному городку сторонников лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

Как рассказал журналистам присутствующий на месте начальник ГУ Нацполиции во Львовской области Валерий Середа, организованная группа людей была задержана сотрудниками полиции для установления их личностей и выяснения места их жительства.

"Мы пока не знаем, кто эти люди, но в связи с тем, что они направлялись организованной группой к пункту пропуска в направлении палаточного городка сторонников Саакашвили, полиция предприняла меры, для того, чтобы выяснить их намерения", - рассказал В.Середа.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", полицейские остановили этих людей на расстоянии в несколько сотен метров от ПП со противоположной стороны трассы от разбитого сторонниками М.Саакашвили палаточного городка.

В настоящее время указанных людей окружили полицейские в шлемах и бронежилетах и проводят опрос. Каких либо конфликтных ситуаций или нарушений общественного порядка нет и обстановка у ПП остается спокойной.

В это время в палаточном городке собрались более тысячи человек, приехавших встретить М.Саакашивили. В городке установлена сцена, с которой выступают активисты – сторонники лидера "Руха новых сил".

Вблизи от палаточного городка редкой цепью стоят около сотни сотрудников полиции в защитной амуниции. Еще несколько десятков правоохранителей расположились с противоположной от лагеря активистов стороны трассы.

Движение автомобилей, следующих через "Краковец" на выезд в Польшу, в настоящее время фактически остановлено и в направлении госграницы образовалась значительная очередь из транспортных средств. При этом въехавшие из Польши в Украину автомобили без помех проезжают через ПП.