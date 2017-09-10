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11:20 10.09.2017

Меркель не исключает переговоров с Пхеньяном по тому же сценарию, как это было с Тегераном

Берлин готов использовать политический вес для дипломатического решения северокорейской проблемы, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель в интервью, опубликованном в воскресенье в газете "Франкфуртер альгемайне зонтагсцайтунг".

"Я бы незамедлительно ответила "да", если бы к нам обратились с предложением вступить в переговоры", - сказала она. При этом канцлер вспомнила об Иране, переговоры по ядерной программе с которым были "длительными, но привели к положительному завершению".

"Я могу представить себе такой же формат для урегулирования северокорейской проблемы. Европа и особенно Германия должны быть готовы внести очень активный вклад", - отметила А.Меркель.

По ее словам, в течение уходящей недели она обсуждала ситуацию вокруг Северной Кореи с лидерами Франции, США, Китая, Южной Кореи и Японии.

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Интерфакс-Украина
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