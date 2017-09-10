События

09:16 10.09.2017

Полиция в Житомирской области пресекла очередной янтарный промысел

Сотрудниками управления зашиты экономики Национальной полиции прекращена деятельность двух нелегальных разработок янтаря в Олевском районе, сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

"8 сентября рейдовая группа полицейских во время отработки мест потенциальной добычи солнечного камня в лесу возле с.Шебедиха наткнулась на нелегальную шахту. За старательской добычей правоохранители застали двух молодых людей, как выяснилось впоследствии, жителей с. Замысловичи возрасте 18-ти и 20-ти лет", - говорится в сообщении на сайте полиции.

На месте промысла были изъяты автомобиль ГАЗ-69, мотопомпа и другое снаряжение.

"В тот же вечер, около 21 часа, полицейские на рейде услышали звук работающей мотопомпы в лесном массиве недалеко от с.Рудня-Хочинская. Подъехав ближе, правоохранители увидели мужчину, который в обустроенном специальным оборудованием месте размывал грунт и орудовал металлическими штырями и сачками", - говорится в сообщении.

Мужчина был задержан и оказался сотрудником природного заповедника.

По обоим фактам незаконной добычи янтаря начаты уголовные производства по ч.2 ст.240 Уголовного кодекса Украины.

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