События

07:03 10.09.2017

Пограничники на Закарпатье пресекли вывоз из Украины старинной скрипки

Пограничники Чопского отряда, совместно с сотрудниками таможенной службы, пресекли попытку незаконного вывоза с территории Украины скрипки 1857 года, - сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Во время осмотра легкового автомобиля "Volkswagen Touareg", направлявшегося в Словакию, совместная группа обнаружила в багажнике скрипку, датированную 1857 годом. Вывезти из Украины музыкальный инструмент, который, скорее всего, представляет культурную и историческую ценность, пытался наш 20-летний соотечественник", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Скрипка изъята и направлена на экспертизу, которая установит ее ценность.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Ураган "Ирма" приближается к южному побережью Флориды

Боевики за сутки 41 обстреляли позиции сил АТО, 1 военнослужащий погиб и 1 – ранен

На оккупированных территориях Донбасса находятся порядка 6 тыс. российских военных и 40 тыс. боевиков

Боевики в субботу 16 раз обстреляли позиции сил АТО

НАБУ расследует 72 уголовных дела по е-декларациям

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция в Житомирской области пресекла очередной янтарный промысел

Трамп провел с членами федерального правительства США совещание по подготовке к урагану "Ирма"

Сотрудники Нацполиции приступили к патрулированию вблизи ПП "Краковец"

Прокуратура обвиняет руководство Мариупольского порта в приобретении некачественного металлопроката

Оппозиционная журналистка Латынина покинула Россию после поджога машины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА