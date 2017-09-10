Пограничники на Закарпатье пресекли вывоз из Украины старинной скрипки

Пограничники Чопского отряда, совместно с сотрудниками таможенной службы, пресекли попытку незаконного вывоза с территории Украины скрипки 1857 года, - сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Во время осмотра легкового автомобиля "Volkswagen Touareg", направлявшегося в Словакию, совместная группа обнаружила в багажнике скрипку, датированную 1857 годом. Вывезти из Украины музыкальный инструмент, который, скорее всего, представляет культурную и историческую ценность, пытался наш 20-летний соотечественник", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Скрипка изъята и направлена на экспертизу, которая установит ее ценность.