Канада и Украина начали переговоры по соглашению о совместном кинопроизводстве

Канада поддержала предложение Украины провести переговоры по Соглашению о совместном кинопроизводстве, которое откроет новые возможности для сотрудничества между кинопроизводителями двух стран, сообщает посольство Украины в Канаде.

Как сообщает в субботу пресс-служба посольства, соответствующее письмо посол Украины в Канаде Андрей Шевченково получил от министра канадского наследия Мелани Жоли (Mélanie Joly).

"Украина - это важный партнер Канады, и я счастлива, что наши две страны будут работать над соглашением о совместном производстве в интересах наших производителей аудиовизуальной продукции", - цитирует пресс-служба посольства письмо министра, адресованное министру культуры Украины Евгению Нищуку.

Министр канадского наследия предлагает в переговорах использовать "новое модельное соглашение", разработанное Канадой. В ближайшее время стороны должны определить официальных переговорщиков для начала работы над документом.

Как ожидается, соглашение откроет дополнительные возможности для сотрудничества между кинопроизводителями обоих государств, упростит юридическую базу и снизит себестоимость производства.

"Существует серьезное соревнование за возможность подписать соглашение о совместном производстве с Канадой. Я рад, что Канада прислушалась к нашим аргументам в пользу немедленного начала переговоров с Украиной. Это означает больше качественного и конкурентоспособного кино и телевидения для обеих стран", - сказал посол А.Шевченко.

Посольство Украины отмечает, что официальное сообщение канадского правительства было отправлено накануне Дня украинского кино, который в этом году отмечается 9 сентября.