События

13:35 09.09.2017

В Украину вернулось летнее тепло

В Украине ближайшие сутки 10 сентября на фоне повышенного атмосферного давления будет преимущественно сухо и тепло, сообщает Укргидрометцентр.

На большей территории осадки не прогнозируются, лишь в Карпатах местами дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, в восточной части 7-12°, днем 23-28°, в южных областях местами 30°.

В Киеве 10 сентября без осадков, температура ночью 12-14°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 10 сентября самая высокая температура днем была 31,2° в 1909 году, самая низкая ночью 4,1° в 1968 году.

В Украине 11 сентября без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°, в восточных областях 8-13°; днем 25-30°.

В Киеве 11 сентября на 11 сентября без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 27-29°.

По состоянию на 9:00 субботы, 9 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях была 21-23° (в районе Приморского 17°, Одессы 18°), в р.Днепр возле Киева 17°.

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