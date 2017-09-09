Украинские военные на первой линии в зоне АТО получат 10 тыс. грн доплаты

Украинские военные, которые несут службу на первой линии в зоне проведения антитеррористической операции, получат 10 тыс. грн доплаты, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Значительно повышена денежная доплата за пребывание в зоне антитеррористической операции. Крайнее повышение по моему приказу было сделано в августе текущего года, и уже на первой линии украинский воин получит 10 тыс. грн доплаты, - сказал П.Порошенко в ходе выступления в военной части в г.Калиновка Винницкой области в субботу.

Кроме того, он отметил, что значительно улучшилось материально-техническое обеспечение армии и Национальной гвардии Украины. Подразделения снабжены современной боевой техникой, вооружением; значительно улучшилось вещевое и пищевое обеспечение.

Также по словам президента, военнослужащие Нацгвардии на протяжении 2017 года получат больше 450 квартир.

"По моему поручению, согласно плану реформирования военных формирований в полном соответствии со стандартами НАТО подготовлен проект постановления, которое изменит начисление денежного обеспечения военнослужащих. Хочу поблагодарить правительство, что 30 августа эти мои предложения были поддержаны и вступили в силу", - сказал П.Порошенко.