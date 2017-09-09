СБУ запретила въезд в Украину сроком на три года российскому рэперу Баста

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины сроком на три года российскому рэперу Василию Вакуленко, известному как Баста, сообщает интернет-издание "Апостроф" со ссылкой на ответ спецслужбы на информационный запрос.

Издание сообщает, что обратилось в СБУ с запросом о том, принимались ли этим органом решения по гражданину России В.Вакуленко, который ранее выступал с концертами в оккупированном Крыму.

"Согласно ст.13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности государства принято решение о запрете въезда в Украину указанном Вами в запросе гражданину РФ сроком на три года", - говорится в ответе СБУ на запрос "Апострофа".

Как сообщалось, 19 июня 2017 года концентр исполнителя Баста в Одессе был отменен. Администрация клуба "Ибица", где должно было состояться мероприятие, не пояснила причину отмены концерта рэпера. Однако по данным источника агентства "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах, причина связана с позицией группы активистов, которые последнее время блокируют проведение в Одессе концертов артистов, активно поддерживающих действия России в Крыму, въезжавших на полуостров из России и т.д.

В.Вакуленко – российский музыкант, телерадиоведущий, актер. Известен под творческими псевдонимами и проектами Баста, Ноггано и др.