За прошедшие сутки КПВВ в зоне АТО пересекли 37,5 тыс. человек и более 5 тыс. автомобилей

За прошедшие сутки через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на линии разграничения в зоне проведения Антитеррористической операции пересекли 37,5 тысяч человек и 5,2 тысячи транспортных средств, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В частности, через КПВВ "Майорское" проследовали 8736 человек и 1160 автомобилей, через КПВВ "Марьинка" – 7717 человек и 1270 автомобилей, КПВВ "Новотроицкое" – 7915 человек и 1680 транспортных средств, КПВВ "Гнутово" – 4146 человек и 1140 автомобилей, КПВВ "Станица Луганская" – 9020 человек.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/150; "Марьинка" -30/70; "Новотроицкое" - 20/70; "Гнутово" - 40/40", – говорится в сообщении обнародованном пресс-службой ведомства в субботу утром.

Вместе с тем в ГПСУ сообщили, что за прошедшие сутки в КПВВ "Новотроицкое" состоялось срабатывания комплекса радиационного контроля. Прибор сработал на въезд с неконтролируемой территории на автомобиль "Хюндай".

Пограничниками было установлено, что источником радиационного фона является гирокомпас, который находился в багажнике автомобиля среди личных вещей гражданина Украины. По данному факту были проинформированы сотрудники ГСЧС. Автомобиль вывели за пределы КПВВ до принятия решения компетентными органами.

Кроме того, в КПВВ "Майорское" еще в одном автомобиле пограничники Краматорского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили компьютерную технику на общую сумму почти 25 тыс грн. Данное транспортное средство передано в ДФС для принятия правового решения.