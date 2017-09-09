На выходных в центре Киева ограничат движение транспорта – КГГА

В эти выходные на Контрактовой площади и прилегающих улицах запретят движение транспорта, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С 12:00 9 сентября до 22:00 10 сентября будет запрещено движение транспорта на Контрактовой площади и прилегающих к ней улицах: от перекрестка улиц Межигорской и Спасской до перекрестка улиц Петра Сагайдачного и Андреевской, а также на ул.Григория Сковороды - от Контрактовой площади до пересечения с ул.Волошской", – говорится в сообщении на сайте мэрии в пятницу.

Кроме того сообщается, что с 6:00 8 сентября до 12:00 9 сентября и с 22:00 10 сентября и до 18:00 11 сентября закрывается движение транспорта на Контрактовой площади - на участке от ул.Ильинской до ул.Г.Сковороды, а также на ул.Ильинской - на участке от Контрактовой площади до ул.Братской. Такие изменения внесены на период монтажа и демонтажа конструкций и оборудования для проведения данного мероприятия.

В работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, курсирующего указанными улицами, будут внесены изменения, о чем в КГГА сообщат дополнительно.

Запрет движения, связан с проведением культурно-массового мероприятия "Фестиваль-открытие Украинской-немецкого года языков", который будет действовать в соответствии с подписанным распоряжением КГГА № 1033.