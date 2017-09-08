В центре Киева произошел взрыв в автомобиле

В центре Киева в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль, потерпевшую женщину увезла скорая помощь, сообщает "112 Украина".

Как рассказывают очевидцы, в результате взрыва пострадала находившаяся в машине женщина: у нее сильно пострадали ноги. Ее оперативно увезла карета "скорой помощи".

По словам очевидца происшествия, в машине кроме пострадавшей женщины, также был ребенок, который, по его оценке, не пострадал. Кроме того, он видел труп мужчины в автомобиле.

На месте работает полиция и медики.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции Украины в Киеве Оксана Блищик сообщила, что на место происшествия выехали все экстренные службы.

В данное время правоохранители проводят следственные действия.