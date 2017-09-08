События

18:42 08.09.2017

В центре Киева произошел взрыв в автомобиле

В центре Киева в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль, потерпевшую женщину увезла скорая помощь, сообщает "112 Украина".

Как рассказывают очевидцы, в результате взрыва пострадала находившаяся в машине женщина: у нее сильно пострадали ноги. Ее оперативно увезла карета "скорой помощи".

По словам очевидца происшествия, в машине кроме пострадавшей женщины, также был ребенок, который, по его оценке, не пострадал. Кроме того, он видел труп мужчины в автомобиле.

На месте работает полиция и медики.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции Украины в Киеве Оксана Блищик сообщила, что на место происшествия выехали все экстренные службы.

В данное время правоохранители проводят следственные действия.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Полиция с привлечением Нацгвардии усиливает патрулирование центра Киева и метрополитена – МВД

В центре Киева при подрыве автомобиля погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, его жена получила тяжелые ранения

Экс-боец чеченского добробата Махаури погиб, женщине оторвало ногу при взрыве автомобиля в Киеве

Энергоснабжение севера Луганской области полностью восстановлено

В Киеве на Лукьяновке расстреляли автомобиль, ранены двое граждан Кыргызстана

ПОСЛЕДНЕЕ

При подрыве машины в центре Киева погиб чеченец Тимур Махаури, воевавший в АТО в добровольческом батальоне – знакомые

МУЖЧИНА-ВОДИТЕЛЬ ПОГИБ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА АВТОМОБИЛЯ В ЦЕНТРЕ КИЕВА – ГСЧС

Урагану "Хосе" в Атлантике присвоена четвертая категория мощности

Бюджет для ВСУ в 2018 году будет значительно больше, чем в нынешнем

Число жертв землетрясения в Мексике превысило 30 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА