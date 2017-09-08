Бюджет для ВСУ в 2018 году будет значительно больше, чем в нынешнем

Во время рабочей поездки в район проведения антитеррористической операции на востоке Украины министр обороны Степан Полторак отметил, что за время, прошедшее с начала проведения АТО, уже было много сделано для украинского войска и процесс увеличения финансирования армии продолжит увеличиваться.

"Процесс оборонного реформирования идет по плану и он продолжается. Нам нужно время, чтобы развернулся оборонительный промышленный комплекс, чтобы мы могли разрабатывать и получать современное надежное оружие, новые образцы техники. Следующий бюджет для армии будет значительно больше, чем в этом году", - отметил С.Полторак во время общения с военнослужащими, сообщает пресс-служба Минобороны в пятницу.

Министр подчеркнул, что несмотря на то, что в стране есть много других проблем, в государстве большое внимание уделяют армии.

"Еще несколько лет назад у нас не было специалистов, не было экипажей и средств, чтобы обеспечить все необходимое для войска. На начало АТО мы не имели во что одеть военных, завести и вывести технику из боксов, не было чем воевать. Финансовый ресурс не позволял нам это сделать. Разведка была слепая и глухая. Вчера президент Украины - верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко сказал, что главным гарантом независимости страны является ее Вооруженные силы. Это совершенно соответствует действительности и бюджет следующего года тому подтверждение", - отметил С.Полторак.

В качестве примера, он привел подписанный им недавно приказ о возросшем денежном вознаграждении тем, кто выполняет боевые задачи на линии соприкосновения в районе АТО.

Как сообщалось, 7 сентября, Выступая с ежегодным посланием к Верховной Раде, президент Петр Порошенко заявил, что Украине предстоит обеспечить конкурентный в сравнении с РФ характер перевооружения армии.

Глава государства отметил, что несмотря на десятикратное увеличение расходов на закупку вооружений в условиях внешней агрессии, на сегодняшний день по уровню оснащения современным вооружением ВСУ существенно уступают ВС РФ. "Необходимо выводить наши вооружения на уровень 21-го века, потому что сейчас мы воюем оружием прошлого века, Россия в модернизации военной техники и оружия значительно нас опережает", - подчеркнул он.

В числе первоочередных задач перевооружения, Верховный главнокомандующий выделил разработку и налаживание производства нового ракетного вооружения, комплексов крылатых ракет, современных образцов артиллерийских систем, высокоточных боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов ударного типа, средств космической разведки.

Вместе с тем, подчеркнул П.Порошенко, в решении задачи повышения боеспособности ВСУ, Киев также рассчитывает на содействие западных союзников. "Надеюсь (мы - ИФ) успешно завершим переговоры с нашими западными партнерами о поставках нам оборонительного оружия", - сказал он.

Ранее, 30 августа, в ходе обсуждения основных параметров оборонного бюджета государства на 2018 год секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отметил, что формирование оборонного бюджета происходит согласно Стратегии национальной безопасности Украины "и будет не менее 5% валового внутреннего продукта".