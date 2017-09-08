События

15:54 08.09.2017

На военные учения "Рэпид трайдент-2017" прибыла группа военных из Молдовы

Группа из 57 военных Вооруженных сил Молдовы прибыла на Яворовский полигон во Львовской области в пятницу для участия в международных учениях "Рэпид трайдент-2017", сообщил руководитель медиа-центра Минобороны Украины во Львове полковник Александр Поронюк.

"Сегодня на полигон прибыли 57 военнослужащих Вооруженных сил Молдовы, которые примут участие в "Рэпид трайдент-2017", - рассказал А.Поронюк агентству в пятницу.

По его словам, представители ВС Молдовы принимали участие во всех подготовительных конференциях к этим учениям.

Также он рассказал, что 8 и 9 сентября на Яворовский полигон прибывают участники учений. Всего в "Рэпид трайдент-2017" примут участие 2,5 тысячи военнослужащих из более 10 стран мира.

Торжественное открытие учений состоится 11 сентября в 9.00 в центральном военном городе Международного центра миротворчества и безопасности на Яворовском полигоне.

Как сообщалось, правительство Молдовы в среду утром одобрило участие молдавских военнослужащих в многонациональных военных учениях "Rapid Trident-2017" в Украине. В тот же день президент Молдовы Игорь Додон приостановил действие постановления правительства об участии военнослужащих в военных учениях в Украине.

Несмотря на это, в четверг 57 военнослужащих Вооруженных сил Молдовы отправились на военные учения в Украину вопреки запрету. И.Додон в ответ на это потребовал немедленной отставки исполняющего обязанности министра обороны Георгия Галбуры, который причастен к принятию решения об участии в военных учениях, и дал указания уточнить причастных к этому решению и инициировать их понижение в должностях и в званиях.

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