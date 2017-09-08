Из списков для обмена заложниками исключены 43 человека, не имеющих отношения к АТО

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма заявил, что из списков для обмена заложниками были исключены 43 человека, которые не имеют никакого отношения к зоне АТО и на обмене которых настаивают в ОРДЛО.

"Из списка были "выброшены" 43 человека, которые не имеют никакого отношения к зоне АТО. Это те, кто стрелял на Майдане, и те, кто имеет отношение к трагическим событиям 2 мая (события в Одессе 2 мая 2014 года - ИФ) и к другим нехорошим делам на территории Украины", - сказал Л.Кучма на брифинге в пятницу в Днепре перед вручением стипендий президентского фонда "Украина".

По его словам, со стороны Украины работает серьезная группа переговорщиков. "У нас серьезная группа переговорщиков во главе с Ириной Геращенко (первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко – ИФ). Она человек последовательный и умеет отстаивать интересы Украины. Тут президент угадал. И Медведчук (спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках ТКГ Виктор Медведчук – ИФ) – прямой выход на Россию и на ОРДО/ОРЛО. А то, что это используется в таких целях, моральных и политических, - для нас это очень больная тема", - сказал Л.Кучма.

Он также отметил, что ОРДЛО используют родственников людей, которые не имеют отношения к АТО, для давления на Украину. "Они просто используют это для давления на Украину. Мы не можем пойти на этот шаг, вы прекрасно понимаете …, что значит идти на поводу", - сказал представитель Украины в ТКГ.

Л.Кучма также отметил, что очень надеется на решение этой проблемы. По его словам, будет идти поиск новых путей ее разрешения.