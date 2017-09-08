Пьяный эстонец застрял в дупле, его извлекли оттуда с помощью бензопилы

Эстонские спасатели пришли на помощь застрявшему в дупле дерева нетрезвому мужчине в уезде Ляэнемаа.

Сообщение о том, что мужчина забрался в дупло и не может из него выбраться, поступило накануне днем в центр тревоги из деревни Нурме волости Лихула, рассказал в пятницу агентству BNS пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра.

Чтобы вызволить попавшего в беду, прибывшим на место происшествия спасателям пришлось с помощью бензопилы расширить отверстие дупла.

После этого застрявший в дупле мужчина сумел выбраться наружу.

Медицинская помощь ему не потребовалась, спасатели отвезли его домой.