Пьяный эстонец застрял в дупле, его извлекли оттуда с помощью бензопилы
Эстонские спасатели пришли на помощь застрявшему в дупле дерева нетрезвому мужчине в уезде Ляэнемаа.
Сообщение о том, что мужчина забрался в дупло и не может из него выбраться, поступило накануне днем в центр тревоги из деревни Нурме волости Лихула, рассказал в пятницу агентству BNS пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра.
Чтобы вызволить попавшего в беду, прибывшим на место происшествия спасателям пришлось с помощью бензопилы расширить отверстие дупла.
После этого застрявший в дупле мужчина сумел выбраться наружу.
Медицинская помощь ему не потребовалась, спасатели отвезли его домой.