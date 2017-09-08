Автор киевского театра на Подоле создает в Харькове архитектурный вуз европейского образца

Харьковская школа архитектуры откроется в субботу, 9 сентября, сообщил руководитель проекта Олег Дроздов.

"Идея школы зародилась достаточно давно. Это естественная реакция на положение дел в профессии, в архитектурном образовании, в архитектурно-городской среде. И это (создание школы - ИФ) - естественный ответ на эти проблемы… Если говорить о преподавателях, то основу составят иностранные специалисты, их будет 60-70%", - сказал О.Дроздов на пресс-конференции в четверг.

По его словам, в субботу стартует публичная программа школы - ряд бесплатных лекций, мастер-классов, воркшопов и выставок на архитектурные и урбанистические темы, которые могут посетить все желающие. В частности, запланированы лекции архитектора Юрона Шипера (JSA, Orange architects) и урбанистки Стейни Логоф (муниципалитет Роттердама, JSA).

Он сообщил, что Харьковская школа архитектуры станет первым в Украине негосударственным архитектурным вузом европейского образца. В октябре этого года начнутся занятия "нулевого года" (подготовительные курсы). А в 2018-2019 годах школа начнет подготовку бакалавров и магистров по специальности "Архитектура и урбанизм".

По словам О.Дроздова, учебная программа предусматривает стажировку в лучших европейских архитектурных офисах и в результате студенты смогут получить диплом европейского университета, который признается во всем мире.

Как отметил продюсер образовательной программы Богдан Волынский, учебная программа сформирована таким образом, чтобы студенты могли получить максимум практики и много работали самостоятельно, но в контакте со старшими коллегами (преподавателями).

О.Дроздов – известный харьковский архитектор, основатель и главный архитектор проектного бюро "Дроздов и партнеры", гостевой лектор в архитектурных вузах Украины и Европы. Разработчик проектной студии Spring Semester Studio Workshop для магистерской программы в школе архитектуры GSAPP, Колумбийского университета. Он также является архитектором нового здания киевского драматического театра на Подоле.