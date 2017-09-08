ЕК не получала сведения о принадлежности Януковичу средств, замороженных в результате санкций ЕС

Европейская комиссия и государства-члены Евросоюза не выявили никакие денежные средства или экономические ресурсы, принадлежащие бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и замороженные в результате санкций ЕС, заявляют в адвокатской компании Joseph Hage Aaronson LLP (JHA LLP, Великобритания), представляющей интересы В.Януковича и его сына Александра.

"В соответствии со статьей 8 постановления Совета (ЕС) № 208/2014, которым были введены санкции Европейского Союза в отношении президента Януковича, государства-члены ЕС и другие должны были немедленно сообщить Еврокомиссии любую и всю информацию, которую они имели о средствах и экономических ресурсах, принадлежащих или контролируемых президентом Януковичем, которые были заморожены в соответствии с постановлением", - говорится в пресс-релизе Joseph Hage Aaronson LLP, который распространил пресс-секретарь А.Януковича Юрий Кирасир.

В релизе указано, что несмотря на то, что прошло 3,5 года с момента введения санкций и вопреки упомянутому требованию о предоставлении сведений, "Европейская комиссия на сегодняшний день официально подтвердила, что она не получила в соответствии с этой статьей никакой информации о денежных средствах или экономических ресурсах, принадлежащих или контролируемых президентом Януковичем, которые были заморожены в результате санкций ЕС".

Как сообщали адвокаты В.Януковича в марте 2017 года, швейцарские власти подтвердили, что в их стране нет банковских счетов или других активов на имя Виктора Януковича.

Joseph Hage Aaronson LLP (JHA LLP, Великобритания) – юридическая фирма, находящаяся в Лондоне, представляет интересы В.Януковича и его сына А.Януковича.