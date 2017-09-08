ЕС готовит новые санкции против Пхеньяна - Могерини

Евросоюз введет собственные "автономные" санкции против Северной Кореи в дополнение к ожидаемым санкциям Совета Безопасности ООН, чтобы заставить Пхеньян вступить в диалог с международным сообществом о денуклеаризации Корейского полуострова, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Мы договорились поддержать дальнейшие экономические ограничения, которые примет Совет Безопасности ООН в отношении КНДР, а также вместе обеспечить, чтобы третьи страны неукоснительно выполняли все эти решения СБ ООН", - сказала она в четверг вечером после неформального совещания министров иностранных дел стран ЕС в Таллине.

"Мы также приняли решение о поддержке новых санкций СБ ООН автономными мерами ЕС", - заявила она, отметив, что работа по подготовке новых санкций ЕС начнется незамедлительно.

Ф.Могерини отметила, что все это давление на Пхеньян направлено "на открытие каналов для дипломатического диалога, которых сейчас нет".

"Евросоюз готов вести заслуживающий доверия диалог на политическом уровне, чтобы прийти к полной денуклеаризации Корейского полуострова", - подчеркнула она.

Глава дипломатии ЕС заявила о решительности и единстве всех членов Союза в поддержке международного режима нераспространения ядерного оружия, об их готовности активно работать вместе с партнерами в регионе и международном сообществе для достижения этой цели.

Ф.Могерини не стала уточнять, какие меры давления на Пхеньян может предпринять ЕС. Но глава МИД Германии Зигмар Габриэль предположил, в частности, закрытие европейских портов для захода северокорейских судов, даже если они под другим флагом.

ЕС может также депортировать северокорейцев, приехавших на заработки в Европу, потому что заработанные ими деньги питают ядерную программу Пхеньяна. Правда, по сведениям из дипломатических источников, численность этих рабочих составляет всего около 300 человек, в основном в Польше.

По мнению министра иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерса, ЕС должен "вывести на чистую воду" поставщиков материалов, используемых Северной Кореей в ее ядерной программе. В любом случае (даже если такого решения не примет ООН) Евросоюз намерен внести Ким Чен Ына в свой "черный список", что повлечет за собой замораживание его активов в ЕС и закроет для него возможность даже транзита через территорию Союза.