В Генпрокуратуре Украины подтверждают получение запроса от грузинской стороны на выдачу Саакашвили, этот запрос будет рассматривать Минюст

Генеральная прокуратура Украины на текущей неделе получила копию запроса грузинских компетентных органов на выдачу бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Хочу подтвердить, что Генпрокуратура Украины на этой неделе в копии получила запрос Главной прокуратуры Министерства юстиции Грузии о выдаче Саакашвили М.Н.", - написала она на своей странице в Фейсбуке в четверг вечером.

При этом Л.Сарган уточнила, что с учетом того, что уголовные дела, в связи с которыми запрашивается выдача данного лица, находятся на рассмотрении Тбилисского городского суда, согласно ст. 574 УПК Украины "запрос компетентных органов Грузии будет рассматриваться Министерством юстиции Украины".

Как сообщалось, 5 сентября заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов заявил, что Министерство юстиции Украины получило запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу М.Саакашвили: "Украина получила запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Михеила Саакашвили. Запрос Главной прокуратуры Грузии был адресован Министерству юстиции Украины и Генеральной прокуратуре Украины".

С.Петухов отметил, что по данным Главной прокуратуры Грузии, М.Саакашвили выступает обвиняемым в 4 четырех уголовных производствах, открытых по следующим статьям Уголовного кодекса Грузии: ст. 182, которая предусматривает ответственность за присвоение, растрату или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц в крупном размере; ст.333 и ст.117 – злоупотребление служебным положением должностным лицом, совершенное путем насилия или с применением оружия; ч.2 ст.332 – злоупотребление положением должностным лицом.

Замминистра юстиции сообщил, что решением судьи коллегии по уголовным делам Тбилисского городского суда от 2 августа 2014 года М.Саакашвили была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В связи с уклонением от явки к следователю и в связи с неустановлением места пребывания М.Саакашвили 4 августа 2014 года был объявлен в розыск.

С.Петухов сообщил, что Главная прокуратура Грузии в своем запросе дала гарантию Генпрокуратуре Украины, что этот запрос не имеет своей целью преследование лица по политическим мотивам, и что М.Саакашвили не будет привлечен к ответственности за совершение преступлений, не предусмотренных запросом, а также не будет выдан третьей стране, и его права не будут нарушаться.

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Министерство юстиции пересылает запрос, полученный от Грузии, и сопутствующие материалы, 94 страницы, в Генеральную прокуратуру Украины для проведения экспедиционной проверки", - сказал замминистра.

26 июля президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили. Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.