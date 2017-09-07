Порошенко ставит перед военной разведкой задачу по реформированию согласно стандартам НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская военная разведка должна продолжить развитие и реформирование, чтобы внедрить стандарты и технологии НАТО.

"Перед ГУР (Главное управление разведки Министерства обороны Украины – ИФ) стоит стратегическая задача - реформировать военную разведку таким образом, чтобы внедрить все новейшие технологии и стандарты наших евроатлантических партнеров", - сказал глава государства на торжествах по случаю 25-й годовщины военной разведки во время посещения одной из воинских частей ГУР, сообщает пресс-служба президента.

По его словам, уже сегодня военные разведчики имеют новейшую технику, программное обеспечение, которых 2-3 года назад не было. "Новые беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы, вооружение разведчиков дали им возможность в разы, если не в десятки раз, повысить эффективность их работы", - констатировал П.Порошенко.

Президент также ставит перед разведчиками задачу добывать информацию на опережение, повышать аналитическую и прогностическую составляющие разведывательной деятельности.

"На сегодняшний день ГУР по праву можно считать одним из опытных разведывательных органов не только в нашей стране, но и в Европе", - подчеркнул П.Порошенко.

Кроме того, он отметил, что значительно улучшено материально-техническое обеспечение ГУР, построено жилье для военных подразделения и современный тренировочный центр по стандартам НАТО, аналогов которого нет в других странах Европы.

"Это результат нашего сотрудничества с нашими стратегическими партнерами из стран НАТО - Соединенными Штатами Америки, Великобританией, Польшей и другими нашими партнерами", - добавил П.Порошенко.