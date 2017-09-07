События

17:17 07.09.2017

Отец исчезнувшего в Беларуси Павла Гриба сообщает, что тот нашелся в СИЗО Краснодара

Гражданин Украины Павел Гриб, который исчез 24 августа в Беларуси, находится в следственном изоляторе на территории РФ, в г.Краснодар, сообщает hromadske.ua в четверг со ссылкой на его отца, Игоря Гриба, который эту информацию получил от Министерства иностранных дел Украины.

"Мне сообщили, что он находится в Краснодаре в следственном изоляторе №5", - сказал И.Гриб изданию.

Также он отметил, что не сможет посетить сына, поскольку ему запрещен въезд в РФ.

Белорусское издание "tut.by", в свою очередь, сообщает, что в Беларуси может быть возбуждено уголовное дело по похищению П.Гриба по заявлению его отца.

Как сообщил в четверг пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, это решение будет приниматься после проведения соответствующей проверки. "Первичная проверка, проведенная по запросу украинской дипмиссии в Минске правоохранительными органами Беларуси, не выявило каких-либо дополнительных сведений по этому вопросу. Вместе с тем, учитывая общественный резонанс в Украине и обращение посольства, эта тема находится на особом контроле", - сказал он.

"По имеющейся на данный момент информации, в белорусские компетентные органы от отца пропавшего украинца Игоря Гриба 31 августа поступило соответствующее официальное заявление. По нему проводятся все необходимые проверочные мероприятия, и в результате в предусмотренные законом сроки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Какой-либо дополнительной информации от правоохранительных органов Украины МИД Беларуси не получал", – рассказал Д.Мирончик.

Как сообщалось, бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины И.Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси, куда тот поехал (в Гомель) на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях, без личного знакомства. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, И.Гриб поехал в Гомель на его поиски.

По его словам, на территории Беларуси он выяснил, что Павел находится в розыске по ст.205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю в г.Сочи.

Посольство Украины в Минске направило ноту в Министерство иностранных дел Беларуси с целью выяснения местонахождения П.Гриба.

В Государственном пограничном комитете Беларуси подтвердили, что П.Гриб пересекал государственную границу Беларуси 24 августа в пункте пропуска "Новая Гута" в установленном законодательством порядке, информация об этом направлена в Госпогранслужбу Украины.

Прокуратура в Черниговской области открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство" (ч.1 ст.115 УК Украины) по факту исчезновения П.Гриба.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой относительно местонахождения, условий содержания и состояния здоровья П.Гриба.

Позднее И.Гриб обратился в силовые структуры Беларуси (прокуратура и органы МВД в Гомельской области) и России (Следственный комитет РФ) с заявлениями о содействии в розыске и возвращении его сына.

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