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14:42 07.09.2017

Прокуратура подала иск о возврате Киеву пакетов акций "Киевэнерго", "Киевгаза" и "Киевводоканала"

Прокуратура Киева 4 сентября подала иск в Хозяйственный суд столицы о возврате городу ранее принадлежащих ему 12,7% акций "Киевэнерго", 61% - "Киевгаза" и 67% - "Киевводоканала", которые более 10 лет тому назад были переданы в уставный капитал "Киевэнергохолдинга".

"Прокуратурой Киева в интересах государства подан в Хозсуд Киева иск о возврате территориальной общине столицы принадлежащих ей пакетов акций "Киевэнерго", "Киевгаза" и "Киевводоканала" стоимостью более 1 млрд грн", - сказал прокурор Киева Роман Говда на пресс-конференции в Киеве в четверг.

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Он напомнил, что 12,7% акций "Киевэнерго" в дальнейшем были переданы из уставного капитала "Киевэнергохолдинга" третьим юрлицам. На сегодня они находятся в собственности "ДТЭК Энерго".

По его словам, энергохолдинг "ДТЭК" в этом иске является добросовестным приобретателем акций, поскольку с момента их отчуждения прошло семь лет, ДТЭК их сконцентрировал только в 2014 году.

Р.Говда также уточнил, что суд должен в ближайшие дни назначить дату рассмотрения иска, при этом прокуратура будет просить арестовать акции компаний в качестве обеспечительной меры.

Прокурор также уточнил, что должностные лица КГГА, которые этому содействовали, были признаны виновными по отдельному уголовному делу, но находятся на свободе по истечении 10-летнего срока его давности.

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