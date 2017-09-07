Украина не будет возвращать оккупированные территории путем их зачистки вместе с проживающими там украинцами, – Порошенко

Украина будет возвращать временно оккупированные территории политико-дипломатическим путем, поскольку путь военного возвращения является неприемлемым ввиду целого ряда объективных факторов, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Почему именно политико-дипломатический путь является для нас приоритетным? Во-первых, враг укрепился на урбанизированной территории с мегаполисами с большим городским населением. Там живут граждане Украины. Мы не можем, и не будем уничтожать своих граждан так хладнокровно, как российское руководство действовало в Чечне - других случаев такой жесткой "зачистки" я и вспомнить даже не могу", - сказал он, выступая с ежегодным посланием в парламенте в четверг.

По словам П.Порошенко, согласно опросу, проведенному в Украине в начале лета, почти 60% соотечественников поддерживают курс на возвращение временно оккупированных территорий дипломатическим путем, 13% ратуют за военное наступление.

"Возвращение конфликта в горячую фазу поставит крест на всех реформах и на восстановлении уровня жизни украинцев, в то время, как общество устало от войны. Признаком такой усталости является тот факт, что 11% опрошенных предлагают вообще отказаться от любых попыток вернуть временно оккупированных территориях Донбасса, или подарить его врагу. 14% выступают за то, чтобы конфликт заморозить, а территории – изолировать", - сказал президент.

П.Порошенко также отметил, что украинский военный потенциал следует сравнивать не только с тем, что есть на оккупированных территориях, а со всем, что есть в распоряжении России. "Ее армия - вторая-третья в мире по мощности. Военный бюджет России в 16 раз больше, армия - в 5 раз больше наших", - отметил он.