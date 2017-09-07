В Финляндии открыт Европейский центр по противодействию гибридным угрозам

В Хельсинки состоялось открытие Европейского центра по противостоянию гибридным угрозам.

Центр, созданный 12 странами ЕС и НАТО, должен помочь странам в противодействии новым угрозам, нацеленным на дестабилизацию государства, сообщил в четверг портал телерадиовещания Yle.

Среди учредителей Финляндия, Швеция, Норвегия, США, Франция, Германия, Великобритания, Испания, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Возможно, что в будущем к центру присоединятся и другие страны.

Центр также тесно сотрудничает с Евросоюзом и НАТО.

Как ранее заявили представители центра, его целью не является прямое отражение атак, а исследовательская работа. Центр будет также организовывать совместные учения и улучшать способы обмена информацией.

Под гибридными угрозами подразумевают в числе прочего - распространение ложной информации, атаки против информационных систем, а также другие виды атак с помощью современных технологий. Это - враждебные действия, нацеленные на дестабилизацию государства без формального объявления войны.

На семинаре, организованном в честь открытия центра, отмечалось, что гибридную опасность представляют не только разные государства, но и, к примеру, террористические и преступные организации.

Однако заместитель генерального секретаря НАТО Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен (Arndt Freytag von Loringhoven) упомянул только одно государство, подчеркивает портал.

"Россия - одна из главных стран, за которой мы наблюдаем. В качестве примеров можно привести аннексию Крыма, происшествия в Восточной Украине и кибератаки против Демократической партии США. Россия является одним из главных деятелей, но не единственным", - заявил А.Фретаг.