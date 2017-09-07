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08:23 07.09.2017

В ночь на пятницу на Подоле состоится профилактическое промывание водопровода – КГГА

Плановое профилактическое промывание сетей водопровода на Подоле в Киеве будет проведено в ночь на пятницу, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"В ночь с 7 на 8 сентября, с 23:00 до 7:00, продлится плановое профилактическое промывание сетей в Подольском районе. Промывание состоится согласно ежегодному графику", – говорится в сообщении на сайте мэрии в среду со ссылкой на ОАО "АК "Киевводоканал".

В КГГА подчеркнули, что в зону работ попадут сети в жилом массиве Виноградарь, на улицах Порика, Светлицкого, Косенко, Каневской, Золочевской, Ижакевич, Джалиля, Чигиринской, Осиповского, Газопроводной, в переулке Межевом, на проспектах Правды, Свободы, Гонгадзе и на прилегающих к ним территориях.

Вместе с тем отмечено, что профилактика будет проводиться ночью, чтобы не создавать неудобства жителям. В течение профилактики "Киевводоканал" не рекомендует пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд.

Кроме того, после завершения профилактики перед применением воду из крана нужно спустить, если визуально вода прозрачная и не имеет постороннего запаха, пользоваться ею можно без ограничений.

В КГГА добавили, что промывание - это обязательное профилактика необходима для того, чтобы вода в резервуарах не застаивалась и не ухудшалась ее качество. Кроме того, во время таких мероприятий трубы очищаются от возможного осадка.

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