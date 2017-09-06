Германия и Франция выработают общую позицию по мандату миротворцев ООН на Донбассе с учетом разногласий Москвы и Киева – Шеффер

Федеральное правительство Германии поддерживает идею миротворческой миссии ООН на Донбасс, однако мандат миротворцев должен распространяться на всю территорию ведения боевых действий на востоке Украины, а не только на линию разграничения, заявила заместитель спикера правительства Германии Ульрике Деммер (Ulrike Demmer).

"В целом Федеральное правительство поддерживает российскую инициативу о введении миротворческой миссии. Эта идея была впервые оглашена украинской стороной в 2015 году. Хороший знак, что Россия готова присоединиться к процессу мирного урегулирования на востоке Украины", - сказала У.Деммер журналистам в среду в Берлине.

Но по ее словам, "дьявол скрыт в деталях", поэтому важно, какие именно элементы будет одержать российский проект резолюции СБ ООН.

"Однако мандат миссии должен распространяться на всю территорию ведения боевых действий, а не только линию разграничения. Кстати, именно сепаратисты, а не украинская армия препятствуют работе СММ ОБСЕ", - сказала замспикера немецкого правительства.

Также, по ее словам, недопустимо привлечение сепаратистов к переговорам о миротворческой миссии ООН.

"Имплементация такого решения должна служить дополнительным инструментом в процессе выполнения Минских соглашений. Санкции как реакция международного сообщества на российскую агрессию против Украины, будут сохраняться, пока в полной мере не будут выполнены Минские соглашения", - заявила У.Деммер, отметив, что со стороны Кремля пока звучат только предложения, а не конкретные шаги.

В свою очередь представитель МИД Германии Мартин Шеффер (Martin Schäfer) заявил, что неуместно говорить о введении миротворцев ООН только на линии соприкосновения, поскольку "сепаратисты препятствуют СММ ОБСЕ на всей территории востока Украины, а не только вдоль линии разграничения".

"Можно только гадать, что побудило Путина (президента России Владимира Путина - ИФ) к такому решению. Посмотрим, что именно будет представлено в Нью-Йорке. Открытым является вопрос национальностей участников миротворческой миссии", - сказал М.Шеффер.

Вместе с тем он сообщил, что в ближайшее время Германия совместно с Францией разработают общее видение касательно мандата "голубых касок" с учетом разногласия между Украиной и РФ. "Не в интересах Германии превращение войны в Донбассе в замороженный конфликт вроде Приднестровья или Грузии", - сказал он.