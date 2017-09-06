События

18:23 06.09.2017

Количество нелегальных просмотров седьмого сезона "Игры престолов" превысило 1 млрд

Количество просмотров с нарушением авторских прав седьмого сезона телесериала "Игра престолов", выходившего в эфир летом 2017 года, превысило один миллиард, сообщила британская газета "Индепендент" со ссылкой на компанию MUSO, занимающуюся защитой информации.

Больше всего нелегальных просмотров пришлось на первый эпизод сезона. В течение 72 часов после показа в эфире телеканала HBO этот эпизод был нелегально скачан и просмотрен в сети Интернет более 90 млн раз, а общее количество нелегальных просмотров составило 187 млн.

В свою очередь финальный эпизод сезона за первые 72 часа после премьеры набрал более 120 млн нелегальных просмотров.

"Официальные данные по легальным просмотрам составили в среднем 31 млн на эпизод, и эти цифры показывают, что пиратство оказалось значительно масштабнее легальных просмотров", - приводит газета выдержки из заявления MUSO.

Телесериал "Игра престолов", снятый по мотивам серии книг писателя Джорджа Мартина, на данный момент является одним из самых популярных в мире и самым успешным в истории телеканала HBO. В прошлом году телесериал получил главную награду американской телевизионной премии "Эмми" и был назван лучшим драматическим сериалом 2016 года.

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