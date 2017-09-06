Киев согласен на обмен "309 на 87", ОРДЛО требуют освободить криминалитет

Украинская сторона в рамках работы в Минске гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы подтвердила свою позицию о требовании освободить 87 украинцев и готова к обмену на 309 человек, которых запрашивают ОРДЛО, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Минск. Гуманитарная подгруппа, где украинскую сторону представляли также В.Медведчук, эксперты СБУ и В.Лутковская. В присутствии ОБСЕ подтвердили переданное на днях предложение о немедленном освобождении заложников, мы требуем освободить 87 украинцев, чье местонахождение нами установлено. Украинская сторона в рамках компромисса готова освободить 309 человек, лишь бы вытащить наших", - написала она на странице в Фейсбуке.

И.Геращенко указала на важность того, что ОРДЛО больше не отрицают то, что они удерживают 87 украинцев из списка 144-х.

"Мы четко придерживаемся позиции, что из списка требований ОРДЛО должны быть исключены все те, кто не имеет никакого отношения к войне на Донбассе. Ждем ответа на наши официальные компромиссные предложения, которые полностью базируются на Минских соглашениях. Камень преткновения - это требование освободить криминалитет и террористов, которые не подпадают под действия Минских соглашений, поэтому это неприемлемо", - подчеркнула представитель Украины в гуманитарной подгруппе.